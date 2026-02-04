Stretta sui social, Elon Musk contro il premier spagnolo Sanchez: "È un tiranno"
La rabbia del proprietario di X dopo la scelta della Spagna di proibire l'accesso ai social per gli under 16
Elon-Musk-Tesla-taglio-dipendenti-2019 © Tgcom24
"Lo sporco Sánchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo", a scriverlo è Elon Musk sul suo social X, riferendosi al premier iberico che, pochi giorni fa, ha preannunciato la decisione di proibire l'accesso ai social per gli under 16 nel suo Paese.
Per spiegare la decisione, arrivata durante il Word Government Summit di Dubai, il premier socialista ha detto: "I nostri figli sono esposti a uno spazio di dipendenza, abusi, violenza, pornografia, manipolazione. Proteggeremo i nostri ragazzi dal far west digitale". Obbligando quindi i colossi tecnologici, tra cui appunto X di Elon Musk, a mettere in campo sistemi di verifica effettiva dell'età.
Seguito l'esempio di Australia e Francia
La decisione di Madrid fa eco a quanto già fatto dalla Francia, che ha già fissato a 15 anni l'età minima per l'accesso ai social, subordinandolo al consenso dei genitori. Mentre fuori dall'Europa, l'Australia è stata la prima a inserire una normativa che limita l'utilizzo dei social media agli under 16, imponendo ai giganti del web come FB, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, obblighi stringenti per impedire agli adolescenti di creare o mantenere account, con sanzioni da decine di migliaia di dollari in caso di inadempienza. Ora, anche il Portogallo sta valutando restrizioni analoghe.
La procura di Parigi perquisisce la sede di X
Intanto, la procura di Parigi ha perquisito la sede di X France e annunciato la convocazione di Elon Musk, nel quadro di un'inchiesta aperta a inizio 2025. La perquisizione è stata condotta dalla sezione per la lotta al cybercrimine della Francia, in collaborazione con gli agenti di Europol. L'obiettivo è esaminare il funzionamento degli algoritmi di X e i deepfake di Grok. La sede legale di X si trova in Irlanda ed X France gestisce solamente comunicazione e pubbliche relazioni del gruppo.