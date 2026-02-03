SpaceX acquisisce xAI: Musk crea la società privata di maggior valore al mondo

SpaceX ha acquisito xAI, ha annunciatol'azienda, fondendo due delle aziende più ambiziose di Elon Musk. "Questo non segna solo l'inizio di un nuovo capitolo, ma anche il prossimo libro della missione di SpaceX e xAI", si legge in una dichiarazione sul sito web di SpaceX. La fusione - scrive la Cnn - potrebbe essere vista come un'indicazione della liquidità di cui xAI ha bisogno per competere nel campo in rapida crescita dell'intelligenza artificiale, nonché dell'importanza della tecnologia per il futuro dell'esplorazione spaziale.