SpaceX acquisisce xAI: Musk crea la società privata di maggior valore al mondo

La costruzione di data center nello spazio è uno dei principali motivi alla base dell'operazione

03 Feb 2026 - 08:12
© Getty Images

SpaceX ha acquisito xAI, ha annunciatol'azienda, fondendo due delle aziende più ambiziose di Elon Musk. "Questo non segna solo l'inizio di un nuovo capitolo, ma anche il prossimo libro della missione di SpaceX e xAI", si legge in una dichiarazione sul sito web di SpaceX. La fusione - scrive la Cnn - potrebbe essere vista come un'indicazione della liquidità di cui xAI ha bisogno per competere nel campo in rapida crescita dell'intelligenza artificiale, nonché dell'importanza della tecnologia per il futuro dell'esplorazione spaziale.

"Gli attuali progressi nell'intelligenza artificiale dipendono da grandi data center terrestri, che richiedono enormi quantità di energia e raffreddamento", ha scritto Musk in un post sul sito web di SpaceX. "L'unica soluzione logica è quindi quella di trasportare questi sforzi ad alta intensità di risorse in un luogo con grande potenza e spazio a disposizione". Insomma nello spazio.

