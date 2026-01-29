Tesla, meno auto e più robot. Musk dice addio a Model S e X

LA SCOMMESSA SUI ROBOTAXI

Mentre il business tradizionale arretra, Tesla accelera sulla guida autonoma. L'azienda opera già 500 robotaxi tra Austin e la Bay Area di San Francisco, conducendo corse a pagamento senza supervisore di sicurezza a bordo. L'espansione è prevista nella prima metà del 2026 in altre sette città americane, tra cui Dallas, Houston, Phoenix e Miami.La produzione del Cybercab, il veicolo a due posti progettato specificamente per il servizio autonomo e privo di volante e pedali, dovrebbe partire ad aprile. È una scommessa radicale: un'auto che non può essere guidata da un essere umano, pensata esclusivamente per flotte robotizzate. Musk ha dichiarato che in futuro Tesla produrrà più Cybercab di tutti gli altri veicoli messi insieme.Sul fronte della guida assistita, infine, il Full Self-Driving è già stato lanciato in Australia e Nuova Zelanda. Musk, intervenendo al World Economic Forum di Davos, si è detto fiducioso di ottenere l'approvazione in Europa già a febbraio, puntando su un'esenzione nazionale tramite l'autorità olandese RDW che potrebbe poi essere riconosciuta dagli altri Stati membri. Tesla sta intanto testando il sistema sulle strade pubbliche in Svezia. I regolatori europei, però, invitano alla prudenza: febbraio è la data fissata per una dimostrazione, non per un'approvazione automatica.