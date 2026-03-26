Otto ore di lavoro, otto ore di sonno e otto ore... di social. Nel 2026 si potrebbe riscrivere così il celebre slogan usato dai sindacati per chiedere che il tempo dei lavoratori fosse proporzionale a quello da dedicare al riposo e al tempo libero. Tempo che, però, è sempre più spesso impiegato nello scrollare sui nostri smartphone: secondo lo studio Low social support and a tendency to compare yourself to others may be associated with problematic social media use condotto dall’Università di Palermo e pubblicato sulla rivista PLoS One, che ha monitorato per sei mesi 403 giovani di alcune scuole di Napoli e Palermo, tra i 15 e i 16 anni, il 25% del campione trascorre su TikTok e Instagram tra le 7 e le 8 ore al giorno.