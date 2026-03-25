"Sindrome del turista": perché, in vacanza, tanti si comportano male

LA SINDROME DEL TURISTA – Alcuni di questi comportamenti sono così estremi o fantasiosi da finire sui giornali: c’è stato chi si è fatto un selfie senza vestiti addosso sulla Grande Piramide di Giza, in Egitto, chi ha rovesciato una parete di capolavori alla ricerca del selfie perfetto all’interno di una pinacoteca, chi è stato sorpreso a lanciare monetine nel motore di un aereo perché “porta fortuna”: i casi di comportamenti estremi da parte di viaggiatori in visita, solo nell’ultimo anno, hanno raggiunto quota 120.000, sei volte (+512,2%) in più rispetto ai 19.600 dell’anno precedente. È questo uno dei risultati di un’indagine sui comportamenti dei viaggiatori statunitensi realizzata dalla piattaforma globale di deposito bagagli Radical Storage, prendendo in considerazione le azioni e le abitudini di 1200 americani durante i loro viaggi. Ebbene, oltre il 56% degli interpellati ha ammesso di comportarsi in viaggio come normalmente non farebbe mai nella vita quotidiana, con picchi di oltre il 70% tra i giovani della Gen Z. La vacanza viene infatti percepita come uno spazio di libertà, in cui è più facile uscire dalla routine e lasciarsi andare. Molti viaggiatori, una volta lontani da casa, si sentono meno vincolati alle regole sociali che normalmente guidano i loro comportamenti, cedendo a comportamenti che di solito nessuno si permetterebbe, ma che vengono percepiti come tollerabili, se non addirittura "leciti" durante un viaggio di piacere.