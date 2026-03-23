Viaggi di Pasqua: il conflitto cambia i progetti degli italiani

L’INDAGINE - Questi sono i primi dati che emergono dall’indagine realizzata dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat per Facile.it, ed effettuata con interviste a un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di età compresa fra i 18 e i 74 anni, contattati tra il 16 e il 19 marzo 2026. Nello specifico, sono circa 2.900.000 gli italiani che hanno deciso di non partire affatto, mentre poco meno di 920.000 hanno scelto di cambiare destinazione. Fra chi ha cambiato meta, la scelta è caduta soprattutto sull’Italia, seguita, più genericamente, dall’Europa. Ben distanti tutte le altre destinazioni e, anche, il gruppo di chi ancora non ha scelto la località per la propria vacanza di Pasqua.

Gli esperti di Facile.it spiegano che le scelte di chi ha deciso di cambiare destinazione rispecchiano appieno il periodo di grande incertezza e gli aumenti di prezzo connessi proprio al conflitto in Iran: molti hanno scelto il corto o cortissimo raggio anche, ad esempio, per risparmiare sui costi legati al carburante. In effetti, continuando a scorrere i numeri emersi dall’indagine, si scopre che tra chi ha scelto di cambiare la destinazione del viaggio, c’è anche un 8% che dichiara di aver cambiato i propri progetti proprio per ragioni economiche e per il rincaro dei prezzi.