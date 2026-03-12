Pasqua: sette mete al sicuro per andare al mare e fare i primi bagni

ISOLE CANARIE (Spagna) –Belle e vicine - L’eterna primavera a poche ore di volo –Una scelta logica e un grande classico che non delude mai. Le Canarie garantiscono standard di sicurezza europei, un ottimo rapporto qualità/prezzo e un clima mite tutto l’anno: le temperature ad aprile oscillano tra i 22 e i 25°, perfette per andare al mare o per svolgere attività all’aperto. Ogni isola ha le sue caratteristiche: Tenerife è dominata dall’imponente vulcano Teide e offre una vivace vita notturna; Fuerteventura ha spiagge lunghissime e perfette per il surf; Gran Canaria è ideale per le famiglie grazie ai parchi e a ottimi servizi, mentre Lanzarote stupisce i visitatori con i suoi scenari vulcanici quasi lunari. Non resta che scegliere la nostra preferita.