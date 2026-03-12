Pasqua: sette mete al sicuro per andare al mare e fare i primi bagni

© Istockphoto | Isole Canarie, Fuerteventura
© Istockphoto | Isole Canarie, Fuerteventura
Evitando il Sud Est Asiatico e l’Oceano Indiano, non resta che andare a Ovest: anche così c’è solo l’imbarazzo della scelta
© Istockphoto | Isole Canarie, Fuerteventura
© Istockphoto | Isole Canarie, Fuerteventura
La Pasqua si avvicina, portando con sé la bella stagione e il desiderio di clima mite, sole e, meglio ancora, la possibilità di stare in spiaggia, abbronzarsi e fare anche il primo bagno. Purtroppo, il conflitto in Medio Oriente rende sconsigliabile avventurarsi in molte destinazioni “classiche” del periodo pasquale: non resta che rivolgersi a Occidente, in cerca di luoghi alternativi, meno pericolosi e in grado di offrire una vacanza al sole e in sicurezza. C’è solo l’imbarazzo della scelta.
ISOLE CANARIE (Spagna) –Belle e vicine - L’eterna primavera a poche ore di volo –Una scelta logica e un grande classico che non delude mai. Le Canarie garantiscono standard di sicurezza europei, un ottimo rapporto qualità/prezzo e un clima mite tutto l’anno: le temperature ad aprile oscillano tra i 22 e i 25°, perfette per andare al mare o per svolgere attività all’aperto. Ogni isola ha le sue caratteristiche: Tenerife è dominata dall’imponente vulcano Teide e offre una vivace vita notturna; Fuerteventura ha spiagge lunghissime e perfette per il surf; Gran Canaria è ideale per le famiglie grazie ai parchi e a ottimi servizi, mentre Lanzarote stupisce i visitatori con i suoi scenari vulcanici quasi lunari. Non resta che scegliere la nostra preferita.
MAROCCO - Il fascino di una civiltà millenaria - Aprile offre un clima perfetto per andare al mare, ma anche per esplorare le città imperiali e il deserto prima che il clima si faccia troppo ardente. Pasqua è il momento ideale per scoprire i colori e i profumi delle Medine di Marrakech o di Fes, più ordinata e "turistica" e la prima, più caotica ma anche più autentica la seconda: in entrambi i casi è bene addentrarvisi con qualche cautela, meglio se in gruppo e rispettando le consuetudini locali. L'alba o il tramonto nel deserto sono un'esperienza da non perdere, così come trascorrere una notte in un riad locale. Per un po' di relax sulla costa, Agadir è la destinazione più attrezzata, con belle spiagge e celebri campi da golf.
CAPO VERDE - Il tropico vicino – Un arcipelago vulcanico al largo dell'Africa, ma culturalmente molto legato al Portogallo, con un clima secco (25.28°) e ventilato. Le isole di Sal e di Boa Vista sono ideali per i primi tuffi pasquali: Sal è famosa per le sue spiagge dorate e per i centri sportivi in cui praticare le attività acquatiche, mentre Boa Vista offre paesaggi desertici, lunghissime spiagge, in un riuscito mix di natura selvaggia, relax, resort di ottimo livello e affascinante cultura creola. Chi ama i trekking e le escursioni trova quel che fa per lui a Santo Antão oppure a Fogo, con splendide escursioni sul vulcano attivo Pico do Fogo. Chi invece è più interessato alla cultura e alla storia deve visitare Cidade Velha (Patrimonio UNESCO) e la capitale Praia con il mercato di Sucupira.
MESSICO - Il vero caldo tropicale. – Spostandosi ancora più a Ovest si incontra l’estate vera: il Messico e i Caraibi in questo periodo si trovano nella stagione secca, con clima caldo e soleggiato, e acqua del mare cristallina e calda. Tra le destinazioni che sono al loro meglio ci sono la Riviera dei Maya; qui non si deve perdere il bagno nei cenotes, le celebri piscine naturali di acqua dolce di origine carsica, formatesi dal crollo del suolo calcareo che ha esposto sottostanti fiumi e grotte sotterranee, con le loro acque incredibilmente limpide, perfette per fare il bagno, snorkelling e immersioni con le bombole. Tra le spiagge più belle ricordiamo Tulum e Playa del Carmen.
CARAIBI - Il mare più rinomato - Chi preferisce i Caraibi può recarsi a Cuba: Varadero è l'ideale per relax, spiagge bianche e la classica atmosfera caraibica: un’altra ottima destinazione è Santo Domingo, luogo perfette per lunghe nuotate e relax su ampie spiagge bianche. Anche Antigua con le sue celebri spiagge, una per ciascun giorno dell’anno, Aruba (in questo periodo dell’anno sicura e fuori dalla rotta degli uragani), Turkey&Caicos, famosa per la splendida spiaggia di Grace Bay, sono destinazioni per viaggi memorabili; sono perfette per nuotare, fare snorkeling e rilassarsi in acque turchesi durante il periodo pasquale.
FLORIDA (USA) – Relax e organizzazione - Per chi cerca il massimo del comfort e della sicurezza, la Florida è il top. Miami o le Keys in primavera offrono mare splendido e temperature estive. Il clima è secco e soleggiato, con giornate calde ma senza afa e al riparo dalle piogge intense dei mesi estivi, con l'oceano che raggiunge temperature piacevoli per nuotare. L'unica pecca è che in queste destinazioni siamo in alta stagione: si tratta quindi di luoghi molto frequentati dai turisti. Le zone migliori si trovano nel Sud, in particolare nelle Keys Islands, l’arcipelago corallino di circa 1.700 isole situato a sud di Miami, oppure nella zona di Miami/Fort Lauderdale, che garantisce le acque più calde, e sulla costa del Golfo, ad esempio a Clearwater o Siesta Key.
COSTA RICA – Un ambiente naturale straordinario – Qui le temperature medie di marzo aprile oscillano tra 25°C e 33°C, mentre le piogge sono brevi e scarse: il clima è dunque ideale per andare al mare e per esplorare una regione straordinaria dal punto di vista naturalistico. Il Parco Nazionale del Vulcano Arenal offre sorgenti termali alimentate dal vulcano attivo e infinite possibilità di trekking, mentre il Parco Nazionale Manuel Antonio è un'affascinante combinazione di spiagge esotiche e foresta pluviale, nella quale ammirare la fauna selvatica in un ambiente spettacolare. Chi desidera rilassarsi al mare deve visitare le spiagge di Guanacaste, ampi arenili sabbiosi con acque cristalline, famosi per il surf e il relax sotto il sole.