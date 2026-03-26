Adolescenti, social e la violenza che si mette in scena: perché fa paura il caso di Bergamo

Pugno duro contro i social - Il tema è capire quanto si possa addebitare ai social questa deriva valoriale, dove chi commette un atto violento diventa quasi un mito da emulare e non una persona da criticare. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, nel condannare il gesto ha rimarcato la responsabilità dei social e l'urgenza di prendere provvedimenti per tenere i minori alla larga dalle piattaforme digitali. Secondo il ministro, le piattaforme digitali "scatenano aggressività" e favoriscono relazioni superficiali, rendendo necessario un intervento normativo, vietandone l'accesso ai minori di 15 anni Una posizione che si inserisce in un dibattito più ampio: in Europa si moltiplicano le proposte per limitare l’accesso dei minori ai social, sulla base dei rischi per la salute mentale e lo sviluppo emotivo. E, anche negli Usa, una recente sentenza della California, ha ritenuto Meta e Google responsabili dei danni arrecati ai minori che utilizzano i loro servizi., i social network. Dunque, niente social niente violenza?