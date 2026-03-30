La cosmeticoressia non è solo un fenomeno italiano: negli Stati Uniti e in altri Paesi si sta assistendo a un abbassamento dell’età in cui bambini e preadolescenti iniziano a interessarsi a skincare e prodotti cosmetici. Alcuni legislatori hanno proposto divieti di vendita per determinate categorie di cosmetici a minori, sottolineando la necessità di proteggere i più piccoli da pratiche commerciali mirate.