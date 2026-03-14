TikTok, allarme per il nuovo trend cinese: giovani masticano plastica per sentirsi pieni

Sebbene possa sembrare una sfida bizzarra e curiosa, il trend ha già attirato migliaia di visualizzazioni su piattaforme social cinesi e non solo. Molti utenti hanno duramente criticato la moda pregando i creator di non divulgare contenuti nocivi per la salute mentale e fisica. Non è la prima volta che sui social emergono mode rischiose. Negli ultimi anni sono diventati virali fenomeni come il "Tide Pod Challenge", che spingeva a ingerire capsule di detersivo, o il "Skull Breaker Challenge", che consisteva nel far cadere di sorpresa un coetaneo mentre saltava, provocando possibili traumi.