TikTok, allarme per il nuovo trend cinese: giovani masticano plastica per sentirsi pieni
Simulano il pasto con pellicola trasparente e poi lo sputano. Gli esperti parlano di pericolo reale e possibili disturbi alimentari
© TikTok
Un nuovo trend virale in Cina sta attirando l’attenzione sui social media, in particolare su TikTok. Nei video le persone avvolgono la bocca con la pellicola trasparente, poi mettono il cibo in bocca, lo masticano senza ingerirlo e infine lo sputano. L’idea viene presentata come un trucco "zero calorie" per ridurre l’appetito e perdere peso.
I rischi
Medici ed esperti di nutrizione hanno subito lanciato l'allarme avvertendo che questa pratica è estremamente pericolosa. Masticare o ingerire plastica può provocare numerosi danni tra cui soffocamento, lesioni interne, problemi digestivi e l’esposizione a sostanze chimiche tossiche. Non ci sono prove scientifiche che confermino benefici per la perdita di peso, anzi con queste modalità si possono scatenare dinamiche psicologiche autodistruttive come l'anoressia e la bulimia.
Effetto psicologico
L’idea alla base del trend è che simulare il gesto del mangiare mentre si usa la plastica possa ingannare il cervello, facendogli credere di aver realmente consumato il cibo. L’obiettivo dichiarato è prevenire l’aumento di peso evitando di fatto di mangiare. Tuttavia, l’efficacia di questa pratica non è scientificamente provata.
Fenomeno virale
Sebbene possa sembrare una sfida bizzarra e curiosa, il trend ha già attirato migliaia di visualizzazioni su piattaforme social cinesi e non solo. Molti utenti hanno duramente criticato la moda pregando i creator di non divulgare contenuti nocivi per la salute mentale e fisica. Non è la prima volta che sui social emergono mode rischiose. Negli ultimi anni sono diventati virali fenomeni come il "Tide Pod Challenge", che spingeva a ingerire capsule di detersivo, o il "Skull Breaker Challenge", che consisteva nel far cadere di sorpresa un coetaneo mentre saltava, provocando possibili traumi.