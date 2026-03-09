In un video condiviso sui social, Doja Cat ha criticato direttamente la posizione dell'attore, ricordando la lunga tradizione delle due discipline: "L'opera esiste da 400 anni e il balletto da circa 500". Nel filmato la cantante ha sottolineato come i teatri continuino a riempirsi e come il pubblico mantenga un grande rispetto per queste arti. Secondo lei, il lavoro dei ballerini e dei cantanti lirici richiede una dedizione straordinaria: "Si allenano ogni giorno, si rompono, sanguinano, perché amano profondamente ciò che fanno".