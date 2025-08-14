Timothée Chalamet torna al cinema: è un campione di ping pong in "Marty Supreme"

Il nuovo film biografico sportivo diretto da Josh Safdie vede nel cast anche Gwyneth Paltrow
Timothée Chalamet è sempre impegnato e continua a essere protagonista di progetti diretti da registi di primo piano. Il suo prossimo film è "Marty Supreme", scritto e diretto da Josh Safdie, uno dei fratelli Safdie, già dietro la macchina da presa per quel capolavoro di "Uncut Gems". La star di "Dune" e "A Complete Unknown" è protagonista di una storia romanzata del pluripremiato giocatore di ping pong Marty Reisman, il cui nome nel film è stato cambiato in Marty Mauseri. Produce la A24 (negli ultimi anni dietro ai film più interessanti usciti sul grande schermo), che ha condiviso in rete il primo trailer, in attesa dell'uscita sugli schermi americani il giorno di Natale.
Marty Supreme è già uno dei film più attesi dell'anno. Oltre che per rivedere all'opera Chalamet anche perchè vede il ritorno sugli schermi di Gwyneth Paltrow per la prima volta da "Avengers: Endgame", mentre da mesi ormai parla di quanto sesso ci sia tra il suo personaggio e quello di Chalamet nel film, alimentando l’hype e le speculazioni sulla loro alchimia sullo schermo. Gwyneth, senza mezzi termini, aveva rivelato alcuni dettagli della relazione molto intensa con il collega che vedremo sul grande schermo: "Facciamo tanto sesso, ma proprio tanto". Il cast è completato da Tyler, the Creator, Odessa A'zion, Kevin O'Leary di Shark Tank e Fran Drescher nel ruolo della madre di Marty.
Variety ha condiviso la sinossi che recita: "Un giovane con un sogno che nessuno rispetta va all'inferno e torna indietro alla ricerca della grandezza". Il direttore della fotografia del film, Darius Khondji, ha parlato di come Chalamet si sia preparato per il ruolo. "Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato a girare", ha detto Khondji a Variety. Ha anche aggiunto che l'attore "sarà molto diverso dal Timothée Chalamet che avete visto finora" e che non pensa che "la gente lo riconoscerà affatto".
Chalamet ha speso parole al miele per il regista: "Josh ha un'energia incredibile nel fare film, come nessun altro con cui abbia lavorato. In ogni inquadratura, ti sorprende con cosa succederà. Lavora in questo modo: è un'ispirazione continua, un'intuizione dopo l'altra. Non è sempre facile stargli dietro, ma il risultato è speciale" ha detto. Divertente la casualità che vede entrambi i fratelli Safdie protagonsiti della prossima stagione cinematografica con film sportivi. Benny è dietro a "The Smashing Machine" con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, che vedremo in anteprima a Venezia 82, in Concorso.
