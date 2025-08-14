Timothée Chalamet torna al cinema: è un campione di ping pong in "Marty Supreme"

Variety ha condiviso la sinossi che recita: "Un giovane con un sogno che nessuno rispetta va all'inferno e torna indietro alla ricerca della grandezza". Il direttore della fotografia del film, Darius Khondji, ha parlato di come Chalamet si sia preparato per il ruolo. "Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato a girare", ha detto Khondji a Variety. Ha anche aggiunto che l'attore "sarà molto diverso dal Timothée Chalamet che avete visto finora" e che non pensa che "la gente lo riconoscerà affatto".