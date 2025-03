Gwyneth Paltrow sul nuovo film con Timothée Chalamet: "Facciamo tanto sesso, ma proprio tanto"

Gwyneth Paltrow, 52 anni, è tornata a recitare dopo una lunga assenza: sono passati sei anni dal suo ultimo film, "Avengers: Endgame", anni in cui si è dedicata con grande passione alla sua attività di imprenditrice con il brand di wellness e lifestyle Goop. Dopo il film supereroistico della saga Marvel, la Paltrow aveva affrontato soltanto un ruolo in una serie tv del 2020, "The Politician" e aveva poi prestato la sua voce a un episodio di "American Horror Story" nel 2023. Nel nuovo film interpreta l'amante del protagonista. Intervistata da Variety, l'attrice premio Oscar per "Shakespeare in Love" ha detto anche che Chalamet è un sex symbol ma anche molto educato, "un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente". Ha spiegato che i due hanno avuto diverse scene intime e lei ha pensato alla grande distanza di età tra loro: "Ho pensato: va bene, fantastico. Io ho 109 anni e tu ne hai 14".