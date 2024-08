In questi anni con il suo marchio Goop la Paltrow ha fatto parlare spesso di sé per una serie di prodotti e attività, ispirati alla medicina alternativa, per alcuni solo originali per altri decisamente controversi. Dalle candele profumate all'aroma di vagina a quelle profumate al gusto di orgasmo, per arrivare ai bagni di vapore vaginali, che hanno conquistato anche altre vip come Jada Pinkett Smith. Prodotti che sicuramente hanno contribuito a far parlare della Paltrow e del suo brand ma che hanno anche sollevato molte critiche.