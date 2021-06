"Steam Vaginas": per Jada Pinkett Smith un momento molto... intimo con mamma e figlia 

Tutte beatamente accucciate sulla propria bacinella piena di acqua bollente a sottoporre le proprie vagine a un salutare bagno di vapore. Il terzetto in questione è quello composto da Jada Pinkett Smith con la figlia Willow e la madre Adrienne . La particolarità è che questo è stato fatto in pubblico, durante una puntata del loro talk show su Facebook "Red Table Talk".

La pratica alla quale le tre donne si sono sottoposte davanti alle telecamere viene adottata per purificarsi ed eliminare eventuali dolori. Una pratica in realtà controversa dal momento che non sono pochi i dottori che la sconsigliano perché, oltre a rischiare bruciature, si andrebbe a distruggere la natura flora batterica genitale.

Così non la pensa Jada Pinkett Smith che ha coinvolto mamma e figlia in questa sessione di umidificazione delle proprie vagine. Tra le prime promotrici di questa pratica c'è Gwyneth Paltrow. "Da qualche parte ho letto che i vapori vaginali sono come un afrodisiaco - ha detto la Pinkett Smith -. Per quanto mi riguarda è un modo diverso di mostrare cura per il mio corpo".

POTREBBE INTERESSARTI: