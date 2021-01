Gb, usa la candela all'aroma di vagina della Paltrow e scoppia l'inferno in casa

La candela profumata "This Smells Like My Vagina" è uno dei tanti prodotti "stravaganti", che l'ormai ex attrice promuove e vende, con gran successo, attraverso il suo marchio Goop. Si tratta di una candela composta con un mix di geranio, bergamotto, cedro alla rosa damascena e ai semi di ambretta, lanciata sul mercato a circa 70 dollari già qualche mese fa e poi seguita dalla candela al profumo di "orgasmo".

Leggi Anche Gwyneth Paltrow completamente nuda in giardino per i suoi 48 anni, ma la figlia 16enne si imbarazza

La signora Thompson l'ha vinta ad un gioco a quiz e, una volta a casa ha voluto subito provarla. Qualcosa però, dopo l'accensione, sembra essere andata storta. La donna avrebbe riferito, come riporta il tabloid inglese, che la fiamma è improvvisamente balzata fuori dal barattolo di vetro diffondendosi un po' ovunque e rischiando di mandare a fuoco l’intera casa. La sfortunata signora inglese ha anche postato gli scatti della candela bruciata sul suo profilo Instagram scrivendo: "Grazie Gwyneth, rimpi la tua vagina in fiamme...".

Gwyneth Paltrow, i tanti volti di un'attrice... trasgressiva 1 di 38 Instagram 2 di 38 Instagram 3 di 38 Instagram 38 di 38 Instagram 38 di 38 Gwyneth Paltrow IPA 38 di 38 Gwyneth Paltrow Instagram 38 di 38 Instagram 38 di 38 instagram 38 di 38 Instagram 10 di 38 instagram 11 di 38 instagram 12 di 38 instagram 13 di 38 -olycom 14 di 38 -olycom 15 di 38 instagram 16 di 38 Gwyneth Paltrow IPA 17 di 38 instagram 18 di 38 instagram 19 di 38 -olycom 20 di 38 instagram 21 di 38 ipa 22 di 38 instagram 23 di 38 instagram 24 di 38 -olycom 25 di 38 vanity-fair 26 di 38 splash-news 27 di 38 -olycom 28 di 38 -afp 29 di 38 -olycom 30 di 38 Instagram 31 di 38 Instagram 32 di 38 Instagram 33 di 38 Instagram 34 di 38 Instagram 35 di 38 Instagram 36 di 38 Instagram 37 di 38 Instagram 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI