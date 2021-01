Gwyneth Paltrow e le confessioni hot a Naomi Campbell: "Tornerei a recitare solo a una condizione..."

Qualche tempo fa Gwyneth Paltrow aveva detto ufficialmente addio al cinema, perché ormai disinnamorata della sua professione. L'attrice premio Oscar a Naomi Campbell ha però svelato che tornerebbe sul set solo a una condizione specifica. "Solo se potessi scop*** lo scrittore". Una battuta per dire che potrebbe recitare solo per il marito Brad Falchuk, scrittore e produttore.

Ospite del talk “No Filter with Naomi”, Gwyneth ha confessato alla modella che solo l'amore per il marito potrebbe riportarla sul grande schermo: "Se mio marito scrivesse qualcosa e mi volesse, allora lo farei... Sai, mai dire mai". Lontana dal cinema l'attrice premio Oscar ha inoltre riscoperto la passione per il teatro e non esiterebbe a tornare inscena, se capitasse l'occasione giusta: "Mi piacerebbe risalire sul palco un giorno, amo davvero recitare a teatro".

Dopo il suo addio, nel 2016, la Paltrow è apparsa solo nei panni di Pepper Potts nei film Marvel ed è stata protagonista della serie tv "The Politician” (creata e prodotta dal marito). Sul motivo circa il suo ritiro, in un'intervista alla radio "Sirius XM" aveva dichiarato: "Parte del lavoro è essere sempre giudicata dal pubblico. Essere criticata per tutto ciò ch fai, dici o indossi. Sono al centro dell'obiettivo da quando ho 26 anni... è ora di dire basta".

