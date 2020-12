Gwyneth Paltrow lancia i suoi regali natalizi a luci rosse: ecco il "Vulva Book"... da colorare

Gwyneth Paltrow ci riprova e dopo la candela aromatizzata... all'orgasmo, arriva il "Vulva Book" . La traduzione è superflua. L'attrice ha lanciato sul suo sito commerciale Goop, dedicato al benessere psico-fisico, l'elenco dei regali hot, e non solo, per Natale. E tra questi ecco comparire un volumetto incentrato sulla "vulva post-strutturalista" con 64 pagine tutte da colorare, condividere e stampare, all'occorrenza, per "demistificare i genitali femminili", come recita la descrizione del prodotto. Il costo? Poco più di 14 euro.

Insieme al "Vulva Book" l'acquirente riceverà anche una confezione di matite colorate: "Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero! Tutti salutano la vulva! La vulva ti saluta!", scrive l'editore del volumetto a luci rosse, che è già quasi sold out.



Così come molti degli altri regali natalizi a tema sessuale proposti dalla Paltrow sul suo sito. Un campo su cui l'attrice ha puntato e che le ha fruttato moltissimo.

Dalla candela all'aroma di orgasmo (80 euro) ai vibratori di tutte le forme e colori, passando per i giochini hot da fare da soli o in compagnia e naturalmente, per par condicio, anche per il "Penis Book", nel quale trovare tutto, ma proprio tutto sul tema, dalle dimensioni alla scienza dietro l'erezione in cinque fasi: "Per farla breve: se hai un pene, o ami qualcuno con un pene, questo è il libro da comprare".

