Gwyneth Paltrow vende candele al profumo della sua vagina... e fa sold out 

Costa, anzi costava, perchè è già esaurita, 75 dollari "This smells like my vagina", "scandalosa" candela, messa in vendita da Gwyneth Paltrow sul suo blog di Lifestyle Goop... con l'odore della sua vagina, come recita il titolo. Sold out dopo solo 24 ore il bizzarro prodotto ha scatenato il popolo del web con commenti di ogni genere...