Gwyneth Paltrow completamente nuda in giardino per i suoi 48 anni: "Grazie a tutti per gli auguri..."

"Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro", Gwyneth Paltrow posa completamente nuda in giardino e ringrazia per gli auguri di compleanno ricevuti promuovendo un nuovo prodotto del suo brand, un burro per il corpo, e mostrandone gli effetti "miracolosi" su se stessa. Lo scatto social ha raccolto migliaia di like tra i fan, amici e colleghi, mentre in famiglia, la figlia Apple ha commentato imbarazzata con un semplice "Mom!!!" e il marito le ha dedicato un post d'amore su Instagram.

L'attrice ha compiuto 48 anni il 27 settembre festeggiando insieme alla sua famiglia e tantissimi tra i suoi colleghi di Hollywood si sono uniti al coro di chi le ha augurato Buon Compleanno sui social, da Vanessa Hudgens a Courteney Cox, Katy Perry, Lea Michele e molti altri. "Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno e grazie anche al nuovo burro per il corpo del mio pazzesco brand Goop, che mi fa credere di potermi ancora spogliare del tutto", ha scritto la Paltrow.

Gwyneth, bellissima e con un fisico invidiabile ha giocato con ironia e intuito imprenditoriale sulla sua immagine, senza veli, per unire l'utile al dilettevole, ringraziare tutti per gli auguri e promuovere l'ennesimo prodotto di bellezza targato Goop, il suo brand di successo dedicato al benessere e alla salute.

A farle gli auguri per primo il marito Brad Fahlchuk che su Instagram le ha scritto una vera e propria dedica d'amore accanto ad uno scatto in cui Gwyneth è sul divano, in un momento di relax: "Questa tipa tosta compie 48 anni oggi. Fa la pizza partendo da niente, non è mai in ritardo per l’aperitivo, fa sembrare l’essere bella la cosa più facile del mondo. E non perde occasione di mettere uno str**** al suo posto. Fa sentire gli amici in famiglia e la famiglia come amici. Fidatevi di me, lei è la migliore. Buon compleanno, bellezza. Ti amo".

