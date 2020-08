Gwyneth Paltrow con la figlia Apple e mamma Blythe, tre generazioni a confronto: "La bellezza non ha età"

Gwyneth Paltrow ha riunito nel suo giardino la splendida figlia Apple Martin, 16 anni e sua madre Blythe Danner, 77 per un evento casalingo tutto al femminile. Il motivo? Mettere a confronto tre generazioni e dimostrare che la bellezza delle donne non ha età. A filmare il tutto c'era però un uomo, l'amato marito Brad Falchuk.

Diventata guru e influencer nel settore del benessere psicofisico Gwyneth Paltrow si dedica da tempo ormai più alla sua linea di prodotti per la bellezza e il wellness, che al cinema. E proprio per promuovere una nuova crema anti aging l'attrice ha organizzato l'evento filmato dal marito Brad.

A confronto la bellezza acqua e sapone di Apple, la figlia sedicenne diventata ormai una star del web. Mamma Gwyneth infatti ha cominciato di recente a postare scatti che la ritraggono insieme alla sua primogenita, avuta da Chris Martin e che le assomiglia incredibilmente. Ultimo tra questi quello di pochi giorni fa in cui mamma e figlia si allenano in coppia in leggings e top, mostrando i loro fisici super tonici e sinuosi.



Con loro in giardino per la beauty session anche nonna Blythe Danner, 77, madre di Gwyneth, che si è "prestata" per un intervista sul tema invecchiamento e bellezza.

Accettare il passare del tempo è difficile spiega la Paltrow nel video: "È un processo lungo e tortuoso perché quando vedi il tuo viso che inizia a cambiare senti che c'è qualcosa che non va, non ti senti esteticamente a posto. Ma paradossalmente è proprio in quei momenti della vita ti piaci di più e ti ami di più e dentro ti senti davvero bella".

Nonna Blythe conferma: "Solo invecchiando ti senti davvero la versione migliore di te". E anche Apple è d'accordo: "Penso che con l’età arrivi anche la saggezza".

