Gwyneth Paltrow consiglia i migliori vibratori da usare durante il lockdown da coronavirus

"I migliori vibatori per il piacere da solisti o per giochi con il partner", E' l'ultima trovata firmata da Gwyneth Paltrow, che sul suo sito commerciale Goop propone un elenco di sex toys da utilizzare in tempi di quarantena e convivenza forzata a causa del coronavirus : per far fronte a frustrazioni sessuali, calo della libido e qualsiasi altra problematica legata al'intimità di coppia.

LEGGI ANCHE >

Gwyneth Paltrow vende candele al profumo della sua vagina... e fa sold out

L’attrice Premio Oscar, 47 anni, sembra aver trovato la gallina dalle uova d'oro da quando, sul suo sito Goop, si è fatta promotrice di un nuovo stile di vita, con consigli e vendita di prodotti spesso ... "piccanti" che diventano virali in pochissime ore: ultimo tra questi la candela con l'aroma di vagina.

Gwyneth Paltrow, i tanti volti di un'attrice... trasgressiva 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 IPA 29 di 29 Instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 instagram 29 di 29 Instagram 29 di 29 instagram 10 di 29 instagram 11 di 29 instagram 12 di 29 -olycom 13 di 29 -olycom 14 di 29 instagram 15 di 29 IPA 16 di 29 instagram 17 di 29 instagram 18 di 29 -olycom 19 di 29 instagram 20 di 29 ipa 21 di 29 instagram 22 di 29 instagram 23 di 29 -olycom 24 di 29 vanity-fair 25 di 29 splash-news 26 di 29 -olycom 27 di 29 -afp 28 di 29 -olycom 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Questa volta Gwyneth propone una lista di vibratori di ultima generazione, dal Nova We-Vibe a forma di coniglio a 149 dollari, al modello chiamato The Womanizer il più silenzioso in commercio a 199 dollari.

Pochi giorni fa l'attrice era apparsa su YouTube, accanto al marito Brad Falchuk, per condividere una videochiamata con la loro psicologa di coppia, la dottoressa Michaela Boehm, con cui avevano trattato il delicato problema del sesso in tempi di pandemia.

Stress e convivenza forzata, la costante presenza dei figli e la conseguente mancanza di intimità portano le coppie ad avere sempre più problemi legati al calo della libido e al sopraggiungere della noia. I consigli della psicologa? Dividere la giornata in momenti da passare con i figli, momenti da passare da soli e con il partner ma soprattutto non trascurare se stessi, prendersi cura di sè e del proprio aspetto fisico: "La bellezza non è frivola anche in un momento come questo".

GUARDA ANCHE

Tre minuti di silenzio in Cina per le vittime del coronavirus Ansa 1 di 55 Ansa 2 di 55 Ansa 3 di 55 Ansa 4 di 55 Ansa 5 di 55 Ansa 55 di 55 Ansa 55 di 55 Ansa 55 di 55 Ansa 55 di 55 Ansa 10 di 55 Ansa 11 di 55 Ansa 12 di 55 Ansa 13 di 55 Ansa 14 di 55 Ansa 15 di 55 Afp 16 di 55 Afp 17 di 55 Afp 18 di 55 Afp 19 di 55 Afp 20 di 55 Afp 21 di 55 Afp 22 di 55 Afp 23 di 55 Afp 24 di 55 Afp 25 di 55 Afp 26 di 55 Afp 27 di 55 Afp 28 di 55 Afp 29 di 55 Afp 30 di 55 Afp 31 di 55 Afp 32 di 55 Afp 33 di 55 Afp 34 di 55 Afp 35 di 55 Afp 36 di 55 Afp 37 di 55 Afp 38 di 55 Afp 39 di 55 Afp 40 di 55 Afp 41 di 55 Afp 42 di 55 Afp 43 di 55 Ansa 45 di 55 Ansa 46 di 55 Ansa 47 di 55 Ansa 48 di 55 Ansa 49 di 55 Ansa 50 di 55 Ansa 51 di 55 Ansa 52 di 55 Ansa 53 di 55 Ansa 54 di 55 Ansa 55 di 55 Ansa 55 di 55 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI