Gwyneth Paltrow mette la mascherina: "Ho già vissuto questo film"

“In viaggio verso Parigi. Paranoica? Terrorizzata? Prudente? Tranquilla? Pandemia o propaganda? Paltrow prosegue il suo viaggio e dorme indossando questi oggetti sull’aereo. Ho già vissuto questo film. Bisogna stare attenti. Non stringere mani altrui. Lavarsi le mani frequentemente”. Gwyneth Paltrow prende le sue precauzioni contro il coronvarius e pubblica un selfie con mascherina dall'aereo ricordando la sua "esperienza personale" nel film "Contagion" del 2011. Eva Longoria i nvece gira un film in Italia e non sembra avere nessuna paura...

Nella pellicola di Steven Soderbergh l'attrice 47enne interpretava la paziente zero, Beth, che di ritorno da un viaggio d'affari in Estremo Oriente diventa portatrice di un virus letale che miete vittime in tutto il mondo.

E l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus sta preoccupando anche altre star americane che su Instagram si mostrano con tanto di mascherina sul volto come Kate Hudson e Selena Gomez o, al contrario rassicurano i fan come Eva Longoria.

La star di "Desperate Housewives" infatti sta girando in una piccola città in Italia, ma niente mascherina e niente panico da coronavirus, come spiega in un video: "Ciao a tutti. Sto girando in questa piccola città in Italia. Non sono vicino al Nord, grazie per le vostre preoccupazioni. Tutti mi chiamavano e mi mandavano messaggi sul coronavirus nel Nord Italia. È davvero triste, ma qui siamo più lontani".

Nel frattempo, nella Corea del Sud, che ha il più grande focolaio al di fuori della Cina continentale, il gruppo K-Pop BTS ha chiesto ai fan di stare lontano dai loro spettacoli per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus, mentre altri artisti come il rapper britannico Stormzy hanno momentaneamente annullato i loro concerti.

