Vip con la mascherina: da Belen alla Enardu in viaggio

Il dilemma ormai è questo: prudenti o paranoiche? Le vip affrontano l’emergenza coronavirus prendendo precauzioni e sui social abbondano le foto in viaggio con la mascherina. Gwyneth Paltrow in volo per Parigi scrive: “In preda al panico? Pandemia? Propaganda?”. “Meglio prevenire che curare” è il post di Alba Parietti. “Niente allarmismo ma tanta prevenzione specialmente quando ci mettiamo in viaggio” aggiunge Cristiano Malgioglio. E poi ci sono Belen, Serena Enardu, Fiammetta Cicogna e molte altre…

“La mascherina serve solo a non infettare? Bene io che spero di essere sana evito ogni rischio di contagio agli altri. Rispetta e sarai rispettato. Laviamocene le mani a ragione. Senza allarmismi ma con consapevolezza – scrive la Parietti - Utilizziamo tutti la mascherina negli aeroporti, nei mega store, nelle stazioni, sui treni, nei luoghi di grande affluenza. Non è a discrezione è educazione civica è rispetto per il prossimo. Il personale non è stato obbligato né rifornito e vengono a contatto con milioni di persone. La mascherina serve a non infettare il prossimo. Ci deve essere ovunque liquido disinfettante per lavarsi le mani, mascherine obbligatorie nei posti con grande affluenza di persone, soprattutto per il personale. È senso di responsabilità civile è rispetto per il prossimo e per noi stessi. Non è panico è semplice consapevolezza”.



Serena Enardu dall’aeroporto di Cagliari scrive: “Tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Non so cosa pensare e non voglio stressarmi, ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo. Non mi costa niente... Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”.



Belen mostra un video in cui esce di casa con la mascherina e dice: “Guarda che fine abbiamo fatto”.

