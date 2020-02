Coronavirus, fermate le riprese a Venezia per il film di Tom Cruise Mission Impossible

La produzione dell'ultimo film della serie "Mission: Impossible" con Tom Cruise è stata interrotta in Italia in seguito allo scoppio dei casi di coronavirus. Lo riportano i media statunitensi, secondo i quali la settima puntata della serie della Paramount Pictures aveva infatti in programma di fare riprese a Venezia per tre settimane. Cruise non ha viaggiato in Italia e che i membri della troupe sono stati autorizzati a tornare a casa. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui