Le riprese di "Mission: Impossibile 7" anche a Roma e Venezia: attesa per le nuove acrobazie di Tom Cruise

Tom Cruise è pronto a riprendere i panni di Ethan Hunt . I prossimi due capitoli di "Mission: Impossible" , il 7 e l'8, saranno girati senza soluzioni di continuità. Le riprese si svolgeranno in Gran Bretagna, in Ucraina e in Italia. La star è attesa a breve a Roma e a Venezia. Intanto il regista Christopher McQuarrie ha già annunciato che per i due film l'attore sarà nuovamente protagonista di scene d’azione pericolosissime. Ovviamente senza ricorrere ad alcuna controfigura.

Alcuni quotidiani locali veneti segnalano che gli abitanti della città lagunare sono stati contattati e avvertiti dei possibili disagi che potrebbero incontrare tra il 24 febbraio e il 13 marzo per la produzione di "Lybra" (titolo provvisorio del settimo capitolo). I canali di Venezia saranno protagonisti di inseguimenti a perdifiato? Da metà marzo, poi, le riprese si sposteranno nella capitale. Per Tom Cruise non sarà la prima volta a Roma: ci era già stato nel 2005 per girare alcune scene di "Mission Impossible 3", mentre l’anno seguente la Città Eterna era stata scenario del suo matrimonio con Katie Holmes.

Il regista McQuarrie. ospite di Empire Podcast, ha spiegato che sono in cantiere scene d'azione al cardiopalma: "Ci sono venute in mente tre cose mostruose da fargli fare di cui ho davvero il terrore e che faranno sembrare l’inseguimento in elicottero una passeggiata". Ha poi aggiunto: "Tom si sta allenando, mi telefona per descrivermi quello che sta facendo e io rido e mi congratulo con lui, dopodiché riattacco e vomito in un secchio. In questo momento si sta allenando piuttosto intensamente".

Il film debutterà nei cinema statunitensi il 23 luglio 2021, mentre l'uscita di "Mission: Impossible 8" è fissata per il 25 agosto 2022.

