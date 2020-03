Coronavirus, Gwyneth Paltrow scrive una lettera all’Italia: “Ci hai mostrato il potere della resilienza” Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da Los Angeles la Paltrow scrive una lode commovente che accompagna un video social: “Il mio primo viaggio in Italia è stato alla fine del 1991, per girare un film per la TV che sarebbe iniziato nel nuovo anno, quindi ho lasciato il mio lavoro al ristorante di pesce di Santa Monica, ho preso in prestito del denaro e ho preso l’aereo. Lì ho incontrato un amico del college e abbiamo attraversato il Nord Italia in treno, finendo a Venezia", ricorda.

"Dopo qualche anno sono tornata in Italia, a Roma, per la pre-produzione de Il talento di Mr, Ripley. Ho trascorso mesi nella deliziosa e selvaggia natura del Sud, con il suo cibo incredibile e l'entropia di buon cuore. Ho vissuto alcuni degli eventi più profondi della vita in Italia: mio padre è morto a Roma mentre eravamo in viaggio in auto per il mio trentesimo compleanno; Brad (Falchuk, ndr.) mi ha fatto la proposta di matrimonio in Umbria nel 2017".

Aggiunge tutta la sua ammirazione per come l’Italia sta gestendo questa emergenza: "L'Italia è un Paese che crede profondamente nell'artigianato, nella famiglia, nella qualità e nella lenta e rispettosa crescita dei suoi prodotti. Produciamo i nostri vestiti nelle sue fabbriche e facciamo scorta della sua pasta, dei pomodori napoletani e dell'olio d'oliva".

"L'Italia, la Cina, la Corea del Sud, l'Iran e gli altri paesi interessati da questa emergenza ci hanno mostrato il potere della forza, della resilienza e della comunità. Vorrei che tutti noi ascoltassimo i loro avvertimenti in modo che questa crisi senza precedenti possa passare rapidamente. State a casa. Preparate la pasta. Fate FaceTime con la nonna. Lo supereremo".



