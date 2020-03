Coronavirus, stop al Festival di Cannes: rimandato (forse) all'estate

Lo stop era nell'aria ma non c'era stata ancora nessuna ufficializzazione. Adesso invece l'organizzazione del Festival del Cinema di Cannes ha annunciato che la kermesse, che doveva svolgersi dal 12 al 23 maggio , è stata rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus. Al momento non è stata fissata alcuna data per lo svolgimento del concorso. "Non appena l'evoluzione della situazione sanitaria francese e internazionale ci permetterà di valutare quali siano le effettive possibilità, renderemo note le nostre decisioni", si legge in un comunicato dell'organizzazione in cui una delle ipotesi menzionate è lo svolgimento del festival alla fine di giugno.

"Le ipotesi al vaglio sono numerose ma la principale sarebbe un semplice rinvio tra fine giugno e inizio luglio 2020", si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Festival, dove si legge anche: "Nel frattempo, il Festival di Cannes presta il suo supporto vocale a tutti coloro che invitano fermamente tutti a rispettare il blocco generale e chiedono di mostrare solidarietà in questi tempi difficili per il mondo intero".

E se Cannes si ferma, non va meglio negli altri settori dello spettacolo: ferme le sale, fermi i set, titoli in pending (ossia senza data), come si organizza il futuro? Il festival di Cannes, che muove affari incredibili con il Marche' du Film, con l'industria delle star e del 'cineturismo' con tutto l'indotto nella regione, è in pieno tsunami e lo stop provoca un effetto domino sugli altri festival, primo fra tutti Venezia, le cui date quest'anno dal 2 al 12 settembre sembrano per ora mettere al riparo la Mostra. "Noi lavoriamo alla selezione come un'annata normale, per quanto consapevoli di quello che ci accade. Da qui a settembre immaginiamo non solo per noi festival ma per il cinema e il mondo che il virus sia regredito", dice all'ANSA il direttore Alberto Barbera. La selezione potrebbe essere ben ricca, magari con i titoli pronti per Cannes e costretti allo stop e sembra che molti produttori, per quanto Fremaux li stia tenendo a bagnomaria, si stiano gia' facendo avanti in questo senso vista l'aria che tira.

