L'Eurovision Song Contest annullato a causa del coronavirus

Anche l' Eurovision Song Contest deve cedere davanti all'emergenza coronavirus. Dal sito ufficiale della manifestazione si apprende l'amara decisione finale: "E con profondo dispiacere che dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision 2020". L'edizione di quest'anno era in programma dal 12 al 16 maggio a Rotterdam dato che la precedente era stata vinta dal cantante olandese Duncan Laurence, con la canzone "Arcade". Per l'Italia doveva partecipare Diodato con "Fai Rumore", dopo aver vinto l'ultimo Festival di Sanremo.

L’annuncio ufficiale è arrivato dopo che nei giorni scorsi l’organizzazione si era presa del tempo per capire se procedere: "Nelle settimane passate abbiamo esplorato molte opzioni alternative per permettere all'Eurovision Song Contest di svolgersi. Purtroppo l'incertezza legata alla diffusione del Covid-19 in tutta Europa, oltre alle restrizioni messe in atto dai Governi, hanno costratto la European Broadcasting Union a prendere questa grave decisione", scrivono gli organizzatori.

Si tratta della prima volta, in 64 edizioni consecutive, che l'Eurovision è costretto a fermarsi. E' allo studio l'ipotesi che Rotterdam possa ospitare la manifestazione, che avrebbe visto 41 nazioni partecipanti, nel 2021. Ma al momento non è chiaro se il prossimo anno i cantanti in gara saranno gli stessi che avrebbero dovuto gareggiare in questo disgraziato 2020.

