Dopo quella all'aroma di vagina Gwyneth Paltrow lancia la candela che sa di... orgasmo

Dopo quella all'aroma di vagina Gwyneth Paltrow lancia una nuova candela... bollente. L'attrice l'ha presentata l'altra sera al "Tonight Show" in diretta con Jimmy Fallon mostrandola a tutti: "Questa ha l’odore del mio orgasmo", ha detto la star divertita. E se la prima è andata a ruba dopo soli pochi giorni, anche questa sembra avere tutte le carte in regola per fare sold out.