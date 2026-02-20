"La questione oggi è la realtà - ha osservato - È più nebulosa che mai. Emozionante, ma anche spaventosa”. Chalamet ha definito l'AI "la nostra guerra da combattere", sottolineando la responsabilità delle generazioni attuali nel proteggere quelle future. Forse gli Oscar non premieranno subito un attore fittizio. Ma il solo fatto che Matthew McConaughey ipotizzi lo scenario ad alta voce fa riflettere sul presente. Il cinema, ancora una volta, si trova davanti a un bivio: abbracciare l'innovazione o difendere l'anima umana che lo ha reso grande.