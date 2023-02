Matthew McConaughey si butta in politica? Avrebbe deciso di candidarsi alla Casa Bianca

L'impegno politico

Matthew McConaughey era stato protagonista a giugno 2022 di un appello contro le stragi da armi da fuoco negli Stati Uniti, seguito alla sparatoria nella scuola elementare della città natale di Uvalde in Texas. In quella circostanza l’attore aveva tenuto un lungo discorso alla Casa Bianca e succesivamente aveva dichiarato che la sua corsa alle presidenziali fosse "inevitabile". "Non l’ho scelta io. È lei che ha scelto me", criticando la lentezza della politica statunitense per una nuova legge sulle armi. Ma l'attore già nel 2021 aveva pensato di scendere in politica, quando si era ipotizzato che iniziasse la corsa per la carica di governatore del Texas. "È qualcosa cui ho pensato per 20 anni, e so cosa voglio fare, ma mi sto tenendo stretto la mia risposta? No. È una nuova leadership per la quale ho davvero diligentemente studiato, esaminato, interrogandomi su cosa sia, cosa sarebbe per me", aveva rivelato all'epoca.