Matthew McConaughey svela: "Mio padre è morto facendo sesso con mamma"

Appuntamento "hot" tra la mamma di Matthew McConaughey, 88 anni e il papà di Hugh Grant, 91

"Niente poteva ucciderlo, tranne mamma" - Nel libro ricorda anche quando la madre gli annunciò che era morto: "Mi chiamò per dirmelo e le mie ginocchia cedettero. Era mio padre: niente e nessuno poteva ucciderlo. Eccetto mamma"

Matrimonio tira e molla - La relazione tra James e Kay McConaughey è stata caratterizzata da continue separazioni e riavvicinamenti. La coppia nel corso degli anni si è infatti sposata e ha divorziato più volte, ma l'attore spiega che i momenti difficili "sono sempre stati superati in fretta grazie all'amore e all'umanità. A volte erano, ai tempi, violenti perché è così che comunicavano. Hanno divorziato due volte e si sono risposati tre volte".

Un nuovo amore "vip" per mamma Kay - Il papà è morto nel 1992 e a inizio anno l'attore aveva fatto conoscere alla mamma un altro vedovo "vip". Sul set di "Gentlemen" le aveva infatti presentato il papà del collega Hugh Grant. "Suo padre ne ha 91, mio madre 88. Perché no? La prossima settimana hanno un appuntamento e probabilmente non li vedremo per il resto della notte", aveva dichiarato soddisfatto al magazine "Entertainment Tonight".

