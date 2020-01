Appuntamento "hot" tra la mamma di Matthew McConaughey, 88 anni e il papà di Hugh Grant, 91

Il più delle volte sono i genitori a combinare il matrimoni dei figli, ma ad Hollywood succede anche il contrario. Matthew McConaughey e il collega Hugh Grant hanno infatti organizzato un appuntamento "hot" per i rispettivi genitori single. I due attori si sono trasformati in moderni Cupido e la prossima settimana l'arzilla mamma del protagonista di "Dallas Buyers Club", Mary Kathleen McCabe , 88 anni uscirà per la prima volta con James, 91 anni, aitante papà della star di "Notting Hill": "Sarà un incontro bollente..."

Tutto sarebbe iniziato quando durante un'intervista con "Mashable" il mese scorso, Hugh, 57 anni, ha suggerito al suo co-protagonista in "The Gentleman" Matthew, di "mettere insieme" i rispettivi genitori. La star di "Love Actually" ha detto: "A tua madre di 88 anni piacerebbe un simpatico inglese di 91 anni?"

Parlando di sua madre in un'intervista con "Entertainment Tonight" McConaughey l'ha descritta come un tipo davvero "vivace", con il sogno nel cassetto di diventare una grande star del cinema e di rifare "Il Laureato" con lui e ha poi aggiunto: "Papà è morto nel '92, e il suo secondo marito se ne è andato due anni fa, quindi mia madre è single e... ancora piena di vita".

Il padre di Hugh, James è un pittore ed ex ufficiale dei Seaforth Highlanders, rimasto vedovo nel 2001 quando sua moglie Fynvola è morta di cancro al pancreas.



Matthew ha poi confermato che i due si incontreranno la prossima settimana per un appuntamento “hot”: "Dovrebbero incontrarsi una delle prossime sere e probabilmente non li vedremo per il resto della notte". Poi il premio Oscar ha scherzato su un suo prossimo futuro nel "matchmaking" ovvero l'arte di mettere insieme le persone per farle sposare... rigorosamente "over85" però.

