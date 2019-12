Un'amicizia fuori dal set: Matthew McConaughey e Woody Harrelson di nuovo insieme

Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono amici di lunga data. Gli attori hanno condiviso i set cinematografici di "Edtv" del 1999 e "Surfer, Dude" del 2008. Poi hanno debuttato in tv come duo nella prima stagione della serie cult "True Detective". Da molti anni hanno conquistato il cuore dei fan per la loro amicizia sempre rilassata, che spesso appare in fotografie di vita quotidiana. Una nuova prova arriva da McConaughey, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che li vede al mare abbracciati e sorridenti in acqua.