Tra la ventottenne e l'attore trentenne l'intesa sarebbe naturale e profonda. Ufficialmente insieme dal 2023, Jenner e Chalamet si sono mostrati fianco a fianco anche negli ultimi mesi, tra red carpet e cerimonie. Ai Golden Globe di gennaio, l'attore, premiato come miglior protagonista per "Marty Supreme", ha ringraziato pubblicamente la compagna, dedicandole parole affettuose dal palco. Un momento che ha confermato, senza proclami, quanto il rapporto sia diventato centrale nella sua vita.