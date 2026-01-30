Timothée Chalamet e Kylie Jenner, la coppia penserebbe al grande passo
Dopo tre anni insieme, l'attore e l'imprenditrice beauty parlano di futuro: possibile fidanzamento ufficiale entro il 2026
© Ansa
La loro storia procede lontano dai riflettori più invadenti, ma chi li conosce bene è convinto che Timothée Chalamet e Kylie Jenner stiano guardando nella stessa direzione. Dopo tre anni di relazione, la coppia starebbe seriamente valutando l'idea di un fidanzamento ufficiale, primo passo verso le nozze. Secondo indiscrezioni raccolte negli Stati Uniti, l'attore e l'imprenditrice non avrebbero fretta, ma nemmeno dubbi sulla solidità del legame. Una fonte vicina alla coppia ha raccontato che l'arrivo di un anello potrebbe non essere lontano, forse già entro l'anno, anche se per loro l'etichetta conta poco: Kylie, infatti, si riferirebbe già a Chalamet come a suo "marito".
Tra la ventottenne e l'attore trentenne l'intesa sarebbe naturale e profonda. Ufficialmente insieme dal 2023, Jenner e Chalamet si sono mostrati fianco a fianco anche negli ultimi mesi, tra red carpet e cerimonie. Ai Golden Globe di gennaio, l'attore, premiato come miglior protagonista per "Marty Supreme", ha ringraziato pubblicamente la compagna, dedicandole parole affettuose dal palco. Un momento che ha confermato, senza proclami, quanto il rapporto sia diventato centrale nella sua vita.
La quotidianità condivisa è un altro segnale di questa stabilità: quando gli impegni lo permettono, i due trascorrono molto tempo insieme, dividendosi tra le rispettive case. Jenner, che è madre di Stormi e Aire, avuti dall'ex Travis Scott, avrebbe introdotto Chalamet ai figli con grande cautela.
A dare il proprio benestare sarebbe arrivato anche il potente clan Kardashian-Jenner. Chalamet è ormai considerato parte della famiglia, invitato alle festività e coinvolto nella vita domestica. Viene apprezzato per la sua discrezione e per l'effetto positivo che avrebbe avuto su Kylie, descritta da chi le è vicino come più luminosa e serena. Nessun annuncio ufficiale, per ora. Ma tra complicità, approvazioni e progetti condivisi, la domanda resta sospesa nell'aria: quando arriveranno davvero le nozze?