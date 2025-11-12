David di Donatello 2025, Timothée Chalamet con Kylie Jenner sul red carpet
L’assenza dell'attore al compleanno di Kris Jenner non è passata inosservata
Sembrava amore e invece... Dopo due anni Kylie Jenner e Timothée Chalamet potrebbero aver preso due strade separate, stando alle indiscrezioni riportate dal Mirror, secondo il quale i due si sarebbero lasciati. L'indizio, che non è passato inosservato ai più attenti, è stata l'assenza dell'attore alla sontuosa festa per il 70esimo compleanno di Kris Jenner (madre di Kylie).
Tra gli scatti dell'evento speciale tenutosi nella villa di Jeff Bezos a Beverly Hills, sono comparse foto di Beyoncé e suo marito Jay-Z, del Principe Harry e Meghan e di Justin e Hailey Bieber. Unico assente in mezzo a tanti vip proprio il fidanzato della più giovane delle “chiacchierate” sorelle Kardashian, che sebbene si sia scatenata vestita come una Bond girl per l’occasione, sarebbe apparsa (secondo alcune fonti) spessp "sola e amareggiata". Il fatto ha immediatamente dato vita alle inevitabili speculazioni su una crisi di coppia.
Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che non sarebbe tuttavia la prima volta che i due si lasciano per poi tornare insieme: "È già successo in passato, ma lei lo ha convinto a tornare insieme. È pazza di lui, quindi potrebbe succedere di nuovo". Una via di ritorno sarebbe quindi ancora possibile: "Non sono ancora finiti del tutto".
La star dei reality e guru del trucco, 28 anni, e l'attore di "Wonka" e "Dune" , 29 anni, hanno sempre mantenuto un profilo relativamente riservato sulla loro storia d'amore da quando si sono conosciuti nell'aprile 2020. Tuttavia, sebbene in rare occasioni, i due sono stati fotografati insieme, apparentemente innamorati e in armonia, come quando hanno reso pubblica la loro relazione sulle tribune degli Us Open nel 2023 o alla cerimonia per la consegna dei David di Donatello nel 2025.
Tra gli indizi di un clima poco sereno tra i due anche le recenti affermazioni di Timothée in un servizio per Vogue, in cui la star ha dichiarato di non voler parlare della sua relazione con Kylie perché non c'era "niente da dire".
Il mese scorso poi alcune fonti vicine alla coppia avevano rivelato che i due avessero idee contrastanti sul matrimonio e che questo avrebbe creato una profonda frattura. "La sua carriera sta decollando e l'ultima cosa che desidera in questo momento è diventare padre". E ancora: "Non sono sulla stessa lunghezza d'onda sui tempi ... e Kylie non aspetterà per sempre".
Negli ultimi mesi l'attore è stato infatti molto impegnato sul set con produzioni lunghe e impegnative rendendo difficile la vita di coppia.