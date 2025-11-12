Tra gli indizi di un clima poco sereno tra i due anche le recenti affermazioni di Timothée in un servizio per Vogue, in cui la star ha dichiarato di non voler parlare della sua relazione con Kylie perché non c'era "niente da dire".

Il mese scorso poi alcune fonti vicine alla coppia avevano rivelato che i due avessero idee contrastanti sul matrimonio e che questo avrebbe creato una profonda frattura. "La sua carriera sta decollando e l'ultima cosa che desidera in questo momento è diventare padre". E ancora: "Non sono sulla stessa lunghezza d'onda sui tempi ... e Kylie non aspetterà per sempre".

Negli ultimi mesi l'attore è stato infatti molto impegnato sul set con produzioni lunghe e impegnative rendendo difficile la vita di coppia.

