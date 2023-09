Dopo tanti rumor che si rincorrevano da mesi, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono usciti allo scoperto qualche giorno fa al concerto di Beyoncé.

I due avevano tenuto la loro relazione lontana dai riflettori e durante l'esibizione sono stati pizzicati tra il pubblico tra baci e carezze. Ma ora sembrano intenzionati a non nascondersi più. Infatti sono apparsi a New York sugli spalti per la finale maschile degli US Open di tennis. E non sono mancate tenerezze, sguardi complici e baci.