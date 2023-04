Timothée Chalamet sarà Bob Dylan al cinema: canterà lui stesso nel biopic

Il biopic su Bob Dylan

James Mangold è impegnatissimo al momento. E' in arrivo "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", che verrà presentato a Cannes ed è stato presentato come nuovo regista e sceneggiatore di un nuovo film originale di Star Wars che arriverà presto. Oltre a questo, dirigerà anche "Swamp Thing" per la DC. Il film su Bob Dylan era già stato annunciato da tre anni per poi sparire dai radar. Il regista ha spiegato: "Racconteremo un momento straordinario della cultura americana e della vita di Bob. Un giovane Bob Dylan, di 19 anni, che arriva a New York con soli 2 dollari in tasca e diventa famoso nel giro di tre anni, prima di essere accolto nella famiglia della musica folk a New York. E poi, naturalmente, allontanandosene, quando la sua stella cresce". Mangold ha poi raccontato: "È così incredibile, è una storia vera ed è molto interessante, riguarda un momento molto interessante della storia americana. Riprenderemo la scena musicale americana di quel periodo, con diversi personaggi, da Woody Guthrie a Bob Dylan, a Pete Seeger, a Joan Baez. Tutti hanno un ruolo da svolgere in questo film".