Indiana Jones a Cannes: sulla Croisette torna l'archeologo Harrison Ford

Direttamente dall'immaginazione di George Lucas, prima di Star Wars, è stato nel 1981 che "I predatori dell'arca perduta", la prima parte della saga, è stata svelata al mondo. Diretto da Steven Spielberg, le avventure di Indiana Jones hanno conquistato il cuore di milioni di fan che lo hanno seguito per quattro decenni. Incarnazione di un'America eroica, Harrison Ford ha interpretato alcuni dei ruoli più iconici degli ultimi 50 anni, tra cui Han Solo per George Lucas in Star Wars IV, V e VI, e Rick Deckard in "Blade Runner" di Ridley Scott (1982) e "Blade Runner 2049" (2017) di Denis Villeneuve.

La trama

L'azione si svolge con un prologo nel 1944, che si conclude però nel 1969, mentre l'uomo sta sbarcando sulla Luna e il professore Henry Jones sta per ritirarsi con la moglie Marion a vita privata per andare in pensione. La sua figlioccia però lo porterà a cambiare idea e a riprendere in mano la frusta per mettere a tacere i suoi nemici.