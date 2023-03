"Indiana Jones e il Quadrante del Destino", nuove immagini in attesa dell'uscita

La trama

L'azione si svolge con un prologo nel 1944, che si conclude però nel 1969, mentre l'uomo sta sbarcando sulla Luna e il professore Henry Jones sta per ritirarsi con la moglie Marion a vita privata per andare in pensione. La sua figlioccia però lo porterà a cambiare idea e a riprendere in mano la frusta per mettere a tacere i suoi nemici.