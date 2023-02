Harrison Ford sul ringiovanimento digitale in "Indiana Jones 5": "Fantastico, è la mia faccia a quell'età”

Harrison Ford ha commentato un flashback ambientato nel 1944 che aprirà il film e che abbiamo potuto vedere nel trailer del quinto capitolo della saga dell'iconico archeologo , condiviso a dicembre: "Quella è la mia vera faccia, a quell’età. Hanno questo programma di intelligenza artificiale. Riesce a esaminare ogni centimetro di pellicola posseduto da Lucasfilm, e io ho fatto diversi film per loro. Hanno tutto questo girato, inclusa pellicola che non è stata stampata" e ha spiegato poi: "Lo hanno usato per estrapolare la direzione della luce, le espressioni. Ma quella è la mia vera faccia. Mi mettono dei puntini in faccia, io dico le parole e loro fanno il resto. È fantastico".

Il flashback

La nuova tecnologia digitale ha giocato quindi un ruolo importante nel riportare indietro nel tempo Harrison Ford eliminando digitalmente 35 anni per mettere in scena il personaggio quando aveva 45 anni. A questo proposito la produttrice e presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy in una recente intervista ha descritto nel dettaglio la scena di apertura, s piegando: "La mia speranza è che, anche se se ne parlerà in termini di tecnologia, tu lo guardi e pensi, ‘Oh mio Dio, hanno appena trovato delle riprese. Questa è stata una cosa che hanno girato 40 anni fa", E ha aggiunto: "Vi stiamo trascinando in un'avventura, qualcosa che Indy sta cercando, e all'istante avete quella sensazione, 'Sono in un film di Indiana Jones".