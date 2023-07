"Wonka", ecco il primo trailer del film con Timothée Chalamet

Un Wonka giovane e determinato

Nelle prime immagini si vede Willy Wonka navigare in terre lontane, alla ricerca degli ingredienti più pregiati, e poi chiuso nel suo laboratorio intento a rendere unici e indimenticabili i suoi prodotti. La strada del cioccolatiere, che sin da giovane sogna di fondare una fabbrica tutta sua, non è però priva di ostacoli. In città, infatti, i colleghi più anziani lo vedono come una minaccia e fanno di tutto per impedirgli di realizzare il suo sogno. Wonka, però, con impegno, tanta immaginazione e un pizzico di magia, affronta uno dopo l'altro tutti gli ostacoli che gli si parano davanti insieme alla sua giovane assistente (Calah Lane) e ai fedeli Umpa Lumpa (Hugh Grant).