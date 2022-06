Al Pacino "nomina" Timothée Chalamet suo successore (nel ruolo di Vincent Hanna) nel possibile sequel di "Heat"

L'attore lo ha detto durante un incontro al Tribeca Film Festival per celebrare il venticinquesimo anniversario del film cult quando gli è stato chiesto di suggerire un nome per il suo possibile successore. Micheal Mann, regista e sceneggiatore della pellicola del 1995, e assente all'incontro per aver contratto il Covd, ha infatti annunciato la pubblicazione di un romanzo, "Heat 2", di cui si vocifera potrebbe esserci anche un adattamento cinematografico.

"Timothée Chalamet

è un attore magnifico. Nonché molto bello" ha detto Al Pacino menzionando il giovane attore ormai entrato nell'Olimpo delle star, dopo le sue interpretazioni in "The French Dispatch", "Dune" e "Don't Look Up" e che prossimamente sarà protagonista in "Dune 2" e in "Wonka", prequel de "La fabbrica di cioccolato".

"Heat - La sfida" è considerato uno dei film cult del cinema crime e racconta il sottile ed ambiguo rapporto tra un criminale professionista, Neil McCauley (Robert De Niro), e un detective ossessivo, Vincent Hanna (Al Pacino). A livello mondiale la pellicola ha guadagnato 187 milioni di dollari e nel cast c'erano anche

Jon Voight, Ashley Judd, Val Kilmer e una giovane Natalie Portman.