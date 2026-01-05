Logo Tgcom24
Timothée Chalamet sorprende tutti: sul palco la prima dedica d'amore a Kylie Jenner

Durante i Critics Choice Awards l'attore rompe il silenzio sulla sua vita privata e ringrazia pubblicamente la compagna 

05 Gen 2026 - 15:04
© Ansa

© Ansa

Contro ogni previsione, e soprattutto contro i rumors che da mesi parlavano di un allontanamento tra i due, Timothée Chalamet e Kylie Jenner escono allo scoperto e lo fanno nel modo più hollywoodiano possibile: sotto i riflettori dei Critics Choice Awards. L'attore, premiato come miglior protagonista per "Marty Supreme", ha approfittato del suo discorso di ringraziamento per dedicare alla fidanzata parole che non lasciano spazio a dubbi.

Con lo sguardo rivolto alla platea, Chalamet ha ringraziato Kylie per aver costruito con lui le fondamenta di una relazione che dura ormai da tre anni, sottolineando quanto il suo sostegno sia stato determinante. Poi, la frase che nessuno si aspettava: un semplice e diretto "Ti amo", pronunciato davanti a colleghi, pubblico e telecamere. Jenner, visibilmente commossa, ha risposto con un sorriso e un "ti amo" sussurrato, suggellando uno dei momenti più teneri della serata.

La storia d'amore tenuta lontana dai riflettori

 La coppia, insieme dalla primavera del 2023, ha sempre scelto il basso profilo, evitando esposizioni mediatiche e commenti diretti. Dopo il debutto ufficiale ai David di Donatello a Roma, le apparizioni pubbliche sono state rarissime, alimentando ciclicamente ipotesi di crisi. Ipotesi puntualmente smentite dai fatti: dalle feste di famiglia Kardashian-Jenner fino ai piccoli gesti social, come cuori e commenti affettuosi. Ora, però, è arrivata la conferma più chiara di tutte, dal palco, davanti alle telecamere.

