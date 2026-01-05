Timothée Chalamet sorprende tutti: sul palco la prima dedica d'amore a Kylie Jenner

Con lo sguardo rivolto alla platea, Chalamet ha ringraziato Kylie per aver costruito con lui le fondamenta di una relazione che dura ormai da tre anni, sottolineando quanto il suo sostegno sia stato determinante. Poi, la frase che nessuno si aspettava: un semplice e diretto "Ti amo", pronunciato davanti a colleghi, pubblico e telecamere. Jenner, visibilmente commossa, ha risposto con un sorriso e un "ti amo" sussurrato, suggellando uno dei momenti più teneri della serata.