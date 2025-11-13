Harry e Meghan ospiti d’eccezione nella villa di Jeff Bezos per il compleanno di Kris Jenner
Le immagini del duca e della duchessa del Sussex al compleanno della madre di Kim Kardashian sono sparite dai social. Secondo il magazine "People", la decisione sarebbe partita proprio dalla coppia reale
Una festa da film, ospiti illustri, atmosfera hollywoodiana e un dettaglio che non è passato inosservato. Al party per i 70 anni di Kris Jenner, organizzato nella residenza di Jeff Bezos a Beverly Hills, c’erano anche il principe Harry e Meghan Markle. Ma le loro foto, pubblicate inizialmente sui profili social della famiglia Kardashian-Jenner, sono scomparse nel giro di poche ore. Il motivo? Secondo il magazine "People", la coppia avrebbe espresso la volontà di non apparire nei post, scegliendo la via della discrezione.
L’episodio è avvenuto poche ore dopo il party. Kim Kardashian e Kris Jenner avevano condiviso alcuni scatti della serata, mostrando un parterre di ospiti che sembrava uscito da una première hollywoodiana. Tra un sorriso e un brindisi, nelle foto apparivano anche Harry e Meghan, elegantissimi. Ma il giorno successivo, quelle immagini erano già sparite dai profili social della famiglia. È stato il "Daily Mail" a notare la rimozione, aprendo il caso. A confermarlo sono poi arrivate anche altri magazine come "People" e il "New York Post": le foto sono state eliminate non per scelta delle Jenner, ma su richiesta della coppia reale.
Secondo le ricostruzioni di "People", Meghan e Harry avrebbero compilato un modulo di partecipazione all’evento, specificando di non voler autorizzare la pubblicazione delle loro immagini. Una decisione coerente con l’approccio che i Sussex mantengono da tempo: grande controllo sulla propria immagine pubblica, soprattutto sui social. Un gesto che non sarebbe dettato da tensioni personali, ma dalla volontà di gestire con attenzione ogni apparizione, anche in contesti mondani. Dopo le esperienze mediatiche vissute a Londra e l’esposizione seguita alla loro scelta di lasciare la famiglia reale, la coppia tende oggi a dosare con cura la propria visibilità.
Il compleanno della matriarca Kardashian è stato uno degli eventi più attesi dell’autunno hollywoodiano. Il tema scelto, 007: Licenza di celebrare, ha trasformato la villa di Bezos in un set scintillante, tra abiti luccicanti, cocktail e ospiti d’eccezione come Kim, Khloé e Kylie, ma anche Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Harry e Meghan, presenti ma discreti, hanno salutato alcuni amici comuni e poi lasciato la festa senza clamore. Nulla di eccessivo, solo un’apparizione elegante in un ambiente che unisce lusso e curiosità, come spesso accade nelle grandi serate californiane.
L’episodio ha acceso i riflettori su un curioso intreccio tra due universi solo apparentemente simili: quello delle celebrità americane e quello della famiglia reale britannica. Da una parte, il clan Kardashian-Jenner, simbolo del marketing personale e della condivisione costante; dall’altra, Harry e Meghan, che pur vivendo in California continuano a difendere la loro idea di riservatezza. Due modi diversi di abitare la fama, due linguaggi dell’immagine che si incrociano e a volte si scontrano. E che in questa vicenda si sono toccati, per poi separarsi di nuovo — proprio come le foto rimosse dai social.
Da quando nel 2020 i Sussex hanno annunciato la loro uscita dalla famiglia reale, il rapporto tra Harry e i media è diventato una sorta di campo minato. Dopo anni vissuti sotto l’assedio dei tabloid britannici, il principe ha scelto di prendere in mano la narrazione della propria vita, anche attraverso progetti personali come la docuserie su Netflix e le interviste pubbliche con Oprah Winfrey e altri volti internazionali. Dietro questa apparente esposizione, però, si nasconde un obiettivo preciso: trasformare la comunicazione in una forma di autodifesa. Harry e Meghan selezionano con estrema attenzione dove e come apparire, decidendo di evitare contesti che possano generare fraintendimenti o gossip gratuito. La richiesta di rimuovere le foto con Kris Jenner sembra quindi perfettamente coerente con questa strategia: controllare ogni immagine, ogni parola, ogni dettaglio, per evitare che siano gli altri a scrivere la loro storia.
Negli ultimi mesi, Meghan Markle è tornata sotto i riflettori, ma con una consapevolezza nuova. La duchessa del Sussex ha partecipato a eventi pubblici selezionati, dalle iniziative benefiche della loro fondazione Archewell alle serate di gala in California, mostrando uno stile sobrio e controllato. A differenza degli anni passati, Meghan sembra oggi puntare su una comunicazione più istituzionale: meno glamour, più sostanza. Anche le sue presenze sui red carpet o nelle interviste sono diventate rare e misurate. La sua partecipazione al compleanno di Kris Jenner, dunque, rappresenta una delle poche incursioni nel mondo delle celebrity hollywoodiane - e proprio per questo, la decisione di chiedere la rimozione delle foto acquista un significato preciso: scegliere quando essere visibili e quando restare dietro le quinte. Una strategia che le permette di mantenere intatta la sua immagine pubblica, tra curiosità e rispetto, senza mai perdere il controllo della scena.