L’episodio è avvenuto poche ore dopo il party. Kim Kardashian e Kris Jenner avevano condiviso alcuni scatti della serata, mostrando un parterre di ospiti che sembrava uscito da una première hollywoodiana. Tra un sorriso e un brindisi, nelle foto apparivano anche Harry e Meghan, elegantissimi. Ma il giorno successivo, quelle immagini erano già sparite dai profili social della famiglia. È stato il "Daily Mail" a notare la rimozione, aprendo il caso. A confermarlo sono poi arrivate anche altri magazine come "People" e il "New York Post": le foto sono state eliminate non per scelta delle Jenner, ma su richiesta della coppia reale.