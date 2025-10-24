Kim Kardashian confessa in lacrime: “Ho avuto un aneurisma”

© Tgcom24
La socialite protagonista di un racconto inedito e drammatico
Kim Kardashian lascia senza fiato i fan. Al debutto della settima stagione del reality sulla sua vita, “The Kardashians”, l’imprenditrice fa una rivelazione inedita e drammatica: durante un controllo medico, subito dopo la separazione da Kanye West, ha scoperto di avere un aneurisma. La socialite tra le lacrime confessa quanto l’esposizione mediatica e il dolore per il divorzio l’abbiamo segnata nel profondo.
Kim Kardashian, 45 anni appena compiuti, ha raccontato per la prima volta il grave problema di salute che ha scoperto dopo l’addio a Kanye West. Una scena drammatica dell’episodio dell’ultima stagione del reality sulla vita di Kim la vede distesa durante la risonanza magnetica. “C’era un piccolo aneurisma” dice tra le lacrime la Kardashian davanti alla sorella Kourtney che la ascolta visibilmente scossa. Pare che la causa – secondo i medici – fosse proprio lo stress subito dall’influencer in quel periodo. Infatti, ricordiamo che stava attraversando la burrascosa separazione da West e la continua esposizione mediatica la stava mettendo a dura prova.
Kim Kardashian non trattiene l’emozione e ricordando lo spavento di quei giorni lascia scorrere le lacrime, un pianto liberatorio dopo tutta la tensione accumulata. “Perché sta succedendo questo?” si sente nel video. In quel periodo Kim stava affrontando un difficile periodo sentimentale: da Kanye West ha ufficialmente divorziato nel novembre del 2022 (dichiarata "legalmente single" a marzo 2022), ma gli attacchi tra i due ex erano continui e pure social. Così l’imprenditrice ha voluto rafforzare la sicurezza intorno ai quattro figli ed era costantemente preoccupata per loro. Kim Kardashian aveva ancora vivo il ricordo di quando è stata vittima di sequestro e rapina a mano armata a Parigi: l'influencer era stata legata e imbavagliata, poi derubata di gioielli per un valore di 9 milioni di euro.
Considerata la più ricca tra le sorelle Kardashian-Jenner, con un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari, Kim Kardashian ha raggiunto la notorietà grazie al reality show “Al passo con i Kardashian” (2007), che racconta la quotidianità sua e della sua famiglia. Da allora ha saputo trasformare la popolarità in un vero e proprio impero imprenditoriale, costruito su brand di successo nei settori della moda e della bellezza, diventando anche una delle personalità più influenti sui social.
© Afp | LACMA 2024, Kim Kardashian in total white sul red carpet con la croce di Attallah
