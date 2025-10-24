Kim Kardashian confessa in lacrime: “Ho avuto un aneurisma”

Kim Kardashian, 45 anni appena compiuti, ha raccontato per la prima volta il grave problema di salute che ha scoperto dopo l’addio a Kanye West. Una scena drammatica dell’episodio dell’ultima stagione del reality sulla vita di Kim la vede distesa durante la risonanza magnetica. “C’era un piccolo aneurisma” dice tra le lacrime la Kardashian davanti alla sorella Kourtney che la ascolta visibilmente scossa. Pare che la causa – secondo i medici – fosse proprio lo stress subito dall’influencer in quel periodo. Infatti, ricordiamo che stava attraversando la burrascosa separazione da West e la continua esposizione mediatica la stava mettendo a dura prova.