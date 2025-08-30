Kim Kardashian premiata a Venezia 2025: "La mia lotta contro il carcere ingiusto"

A Venezia 2025 è il giorno di Julia Roberts e Luca Guadagnino
"Il mio impegno nella riforma della giustizia penale non si ferma e spero di ispirare un dialogo più ampio e di creare maggiore consapevolezza, affinché tutti possano lavorare insieme su questo tema cruciale". Kim Kardashian ha conquistato la scena anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Attesissima al Teatro Goldoni di Venezia per la sedicesima edizione dei Diane Furstenberg Award, la regina delle influencer ha ricevuto il riconoscimento da Chris Young, trentenne del Tennessee, condannato a due ergastoli per spaccio di droga che ha riconquistato la libertà, grazie anche all'impegno della Kardashian sull'amministrazione della Casa Bianca.
"Sono grato a Kim che ha guarito la mia ferita e mi ha riportato alla luce. Sono stato 11 anni in prigione. Ho scritto un memoir che uscirà nel 2026 per una grande casa editrice americana che avrà come titolo più o meno La ferita è dove entra la luce" ha raccontato Chris ai giornalisti prima di salire sul palco.
"È tempo di un vero cambiamento sistemico per ridare speranza e offrire a queste persone una possibilità concreta di vita e un'opportunità di redenzione dopo il carcere" ha sottolineato Kim Kardashian in un fasciante abito grigio perla con drappeggi.
"Negli anni, incontrando tante donne e uomini in carcere e ascoltando le loro storie, ho capito che non potevo fermarmi a un solo caso, e continuerò a fare di questa causa la mia missione. Il potenziale di Chris - la sua umanità - ha acceso in me una fiamma. Mi ha mostrato che questo lavoro non riguarda solo il cambiamento delle leggi, ma il salvare delle vite" ha annunciato.
"Come madre, il mio cuore si è spezzato quando ho saputo che questo giovane uomo, che si era assunto la piena responsabilità e che era rimasto comunque positivo, doveva affrontare una condanna a vita per un reato di questo tipo. Mi ha ricordato tutto ciò che non funziona nel sistema giudiziario penale e ha rafforzato il mio forte desiderio di aiutare a riunire le famiglie distrutte da sentenze ingiuste" ha spiegato la celebrity americana che a maggio si è laureata in legge e dal 2018 ha promosso cambiamenti legislativi come il First Step Act e ha chiesto la grazia per decine di persone incarcerate ingiustamente.
Fra le grandi premiate dell'edizione 2025 del Diane von Furstenberg, i premi a sostegno di donne straordinarie che hanno avuto il coraggio di lottare, la forza di sopravvivere e la leadership per ispirare, anche un'italiana: la presidente di Una Nessuna Centomila e attivista, Giulia Minoli. "Siamo la prima fondazione nata in Italia per supportare i centri antiviolenza. Oggi c'è una banalizzazione di questo tema". E fa un' amara considerazione sulla vicenda della pagina Facebook "Mia moglie": è la punta dell'iceberg di una cultura al maschile che pratica la violenza non solo dal punto di vista fisico o psicologico, ma anche digitale. Una violenza ormai sistemica. Noi dobbiamo essere l'anticorpo all'indifferenza".
Gli altri riconoscimenti Diane von Furstenberg sono stati assegnati all'attivista sudanese e leader dell'Emergency Response Room, Hanin Ahmed, alla fondatrice e presidente di Every Mother Counts, Christy Turlington Burns, a Venezia con la figlia Grace che le ha consegnato il premio e alla coordinatrice generale di Coica e difensora dei diritti indigeni e ambientali, Fany Kuiru Castro.
"Premiamo donne famose che danno luce a donne meno conosciute. Diamo denaro e visibilità al loro impegno. Da quattro anni Venezia è teatro del mio premio. È una città che amo, che nella sua fragilità e bellezza è essa stessa una donna straordinaria", ha detto la stilista e filantropa Diane von Furstenberg.
