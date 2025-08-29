"Ognuno si esprime con sentimenti, emozioni e punti di vista diversi. E capisci in cosa credi fermamente e quali sono le tue convinzioni perché noi ti smuoviamo tutto. Quindi, sei il benvenuto". "Non so se ci saranno polemiche o controversie, ma noi sfidiamo le persone affinché abbiano queste discussioni, affinché si appassionino, si arrabbino anche. Stiamo solo rappresentando queste vite in questo momento, ma se questo film farà parlare tra di loro le persone credo sia il successo più grande", ha aggiunto. "Credo che il film riprenda certe discussioni del passato viste in modo nuovo, il fatto che uscendo dalla sale si discuta e se ne parli è proprio quello che volevamo. Che ci fossero emozioni e punti di vista diversi", ha detto ancora la diva. Roberts ha aggiunto che con 'After the Hunt' non stanno facendo dichiarazioni. "Stiamo perdendo l'arte della conversazione nell'umanità in questo momento", ha detto.