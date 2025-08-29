Venezia 2025, in "Jay Kelly" George Clooney è un divo in crisi d'identità

Durante la presentazione in conferenza stampa, Adam Sadler ha detto di essere stato emozionato nel fare la parte di un uomo così devoto a Jay Kelly-George Clooney: "Le persone che lavorano con me mi danno il loro cuore. Quando lavori duramente come attore, si trova sempre il tempo per uscire con la famiglia bisogna far sì che la famiglia ci accompagni e quando non sono con noi ci si spezza il cuore". Noah Baumbach ha scelto l'industria cinematografica come oggetto del suo film perché "parlare di una star del cinema che affronta una crisi è anche un viaggio interiore, e abbiamo presto scoperto che se si fa un film su un attore si fa un film sull'identità e sulla performance. Ogni attore cerca di capire chi è la persona che rappresentiamo e anche la nostra performance nella vita, come genitori o come amici. Ho voluto giocare con questa idea, come siamo e come riusciamo a fare pace con chi siamo e chi rappresentiamo". Per il regista è stato "divertente vedere l'ambiente del mondo del cinema, il nostro interesse è sempre stato quello della ricerca del sè". Il regista ha scritto questo ruolo proprio per George Clooney, "mi sembrava importante che il pubblico avesse una relazione con George-Jay, il personaggio cerca di sfuggire a se stesso e io chiedevo a George di rivelarsi sempre di più e l'ha fatto in modo straordinario. E sul set mi sono commosso. Tutti gli attori hanno alzato l'asticella per tutto il film. Tutti hanno dovuto essere la migliore versione di se stessi".